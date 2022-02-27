2022/02/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق من هو تولستوي:كان ينظر إلى ليو تولستوي (1847 – 1910)، الأديب الروسي، على أنه واحد من أعظم المؤلفين في كل العصور.



اشتهر برواياته الطويلة "الحرب والسلام" و"آنا كارينينا"، التي يعتبرها العديد من النقاد أعظم أعمال الخيال الواقعي.



هو أيضا معروف بقصصه القصيرة، والسير الذاتية، والمقالات، والمسرحيات، والروايات الطويلة.



بالرغم من أن تولستوي يعتبر من طبقة النبلاء الروسية، كابن للأميرة ماري فولكو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آنا كارينينا لتولستوي - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آنا كارينينا لتولستوي - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).