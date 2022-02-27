ما أشبه بارحة باليوم - خليل الشيخة

2022/02/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_الشيخة بينما تنحبس أنفاس العالم في حرب روسيا على أوكرانيا، يتجاسر الرئيس الروسي بتهديد السويد وفنلندا فيما إذا فعلوا كما فعلت اوكرانيا بطلبها الإنتساب لحلف النيتو.



فهم سيواجهون مصير مثيل لأوكرانيا.



وإذا ماقارننا دخوله إلى أوكرانيا بدخول هتلر إلى بولندا عام 1939 بعد كل المحاولات الغربية التي حاولت أن تثنيه على ذلك، إلا أنه لم يعر بالاً لكل الأصوات بل دخل بكل قوة جيشه.



وإذا ماقارننا طفولة بوتين بطفولة ......





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