مخاطر إستمرار الحرب الروسية الأوكرانية على العالم - علي سيريني

2022/02/27 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_سيريني منذ عام 1991، في أعقاب سقوط المعسكر الإشتراكي، تتهافت الدول الشرقية التي كانت جزءا من المعسكر الإشتراكي، والمتاخمة لحدود الدول الأوروبية الغربية، على الإصطفاف في طابور الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي الغربي.



في الواقع هناك أسباب كثيرة وراء هذا التهافت، منها دينية وثقافية ومنها إقتصادية وسياسية.



فما يتعلق بالدين والثقافة فإن بعض شعوب هذه الدول هي كاثوليكية مثل بولندا، وكاثوليكية-بروتستانتية مثل لاتيف ......





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