بوتين يصدر أوامر عاجلة لقوات الردع النووي الروسية

2022/02/27 | 16:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أوامر عاجلة إلى قوات الردع النووية.

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وذكرت وسائل إعلام عالمية، (27 شباط 2022)، أن "الرئيس الروسي أمر بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة التأهب القصوى".

واضافت أن "ذلك يأتي بعدما وصف بوتين التصريحات الصادرة عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعدائية".

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