بعد نفاد وقود الدبابة.. فيديو مواجهة

2022/02/27 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حوارا دار بين سائق أوكراني ومجموعة من الجنود الروس عرض عليهم إعادتهم إلى بلادهم بعد أن نفذ وقود دبابتهم وسط الطريق

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