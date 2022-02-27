مسرور بارزاني وريان الكلداني يبحثان جهود تشكيل الحكومة الجديدة في العراق

2022/02/27 | 16:39 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 27 شباط (فبراير) 2022، الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني ووفده المرافق الذي ضم رئيس وأعضاء كتلة بابليون النيابية.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام والعملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين العراقيين ويضمن الحقوق الدستورية لمختلف المكونات على أساس المشاركة والشراكة الحقيقية في الإدارة والحكم وصناعة القرار السياسي في العراق.

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