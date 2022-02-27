أوكرانيا تغلق المنافذ على حدودها مع روسيا وبيلاروس و”ترانسنيستريا”

2022/02/27 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحدود الأوكرانية إغلاق حدود البلاد مع كل من روسيا وبيلاروس وأراضي “جمهورية ترانسنيستريا” غير المعترف بها في مولدوفا اعتبارا من يوم الاثنين.وجاء في بيان للهيئة نشر على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد أن المنافذ مع روسيا وبيلاروس “الجزء الوسطي من الحدود الأوكرانية المولدوفية” تغلق بشكل “مؤقت”.كما أكد البيان أن إمكانية دخول […]

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