الكاظمي يشكر القوات الأمنية والدوائر الخدمية في زيارة الإمام الكاظم

2022/02/27 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء العراقي،مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، الشكر للقوات الأمنية والدوائر الخدمية والمواكب لما قامت به من حماية الزائرين وتوفير الخدمات وتنظيم الزيارة.

وقال الكاظمي خلال تغريدة على تويتر:” نعزي العالم الإسلامي والشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، كما ونشكر قواتنا الأمنية والدوائر الخدمية والمواكب لما قامت به من حماية الزائرين وتوفير الخدمات وتنظيم الزيارة.

نعزي العالم الإسلامي والشعب العراقي بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).



ونشكر قواتنا الأمنية والدوائر الخدمية والمواكب لما قامت به من حماية الزائرين وتوفير الخدمات وتنظيم الزيارة.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 27, 2022

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