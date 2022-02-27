فرنسا تغلق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران الروسية”

2022/02/27 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جباري ،اليوم الأحد، أن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران الروسية” اعتبارا من مساء الأحد.

وتسير فرنسا بذلك على خطى العديد من الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير مماثلة، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا الذي تواجهه “أوروبا موحدة بالكامل”، على حد قول الوزير.

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