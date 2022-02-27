2022/02/27 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يأمر بوضع “قوة الردع” الروسية في حالة تأهب قصوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يأمر باتخاذ قوات الردع النووي الروسية وضعية التأهب القصوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يأمر باتخاذ قوات الردع النووي الروسية وضعية التأهب القصوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).