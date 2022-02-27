آخر تطورات القتال في أوكرانيا.. حرب شوارع وطرد بنوك روسية من نظام سويفت

2022/02/27 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ساحة معركة في وقت مبكر الأحد بعد دخول القوات الروسية المنطقة، في حين أضاءت انفجارات ضخمة سماء الليل إلى الجنوب الغربي من العاصمة كييف.واتهم رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي روسيا بـ"الإرهاب" ودعا إل

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