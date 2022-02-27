اسلحة عراقية منخرطة في معارك اوكرانيا!.. الخلية التكتيكية

2022/02/27 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتبت صفحة الخلية التكتيكية “غير رسمية”:

انتشرت قبل ساعات صور من مدرعة اوكرانية دمرت مدرعة روسية، بصاروخ موجه مضاد للدروع اوكراني الصنع من نوع Skif.



ما اثار الفضول هو ان لوحة التحكم للتهديف باللغة العربية، ما لم يتمكن المحللون من فهمه.

في الحقيقة فان سبب ذلك يعود لان هذه المدرعات هي مدرعات BTR-4E صنعتها اوكرانيا للعراق الذي طلب 450 منها.



بعد شبهات فساد وعدم مطابقة اول دفعة من 80 مدرعة استلمها العراق للمواصفات الفنية، تم رفض باقي الدفعات وعادت للمخازن الاوكرانية.



وكما يبدو ان الجيش الاوكراني سحبها وادخلها لصفوفه لحاجته للسلاح في الوقت الحالي.

المدرعة مجهزة بمدفع عيار 30ملم وصاروخي Baryer او Skiff المطابقة لصواريخ الكورنيت في المدى والفعالية، بمدى 5,000-5500 متر واختراق 800-1100ملم من الدروع المتجانسة ضد الحشوة الجوفاء.

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