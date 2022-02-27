اعتقال إرهابيين اثنين وثمانية متهمين بـ “الدكة العشائرية” في بغداد

2022/02/27 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاحد، من اعتقال إرهابيين اثنين، فضلاً عن ثمانية متهمين بـ “الدكة العشائرية”، وذلك خلال واجبات نفذت في مناطق مختلفة من بغداد.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت عليه “ايرث نيوز”، إنه “لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وبهدف فرضة سلطة القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي وملاحقة العناصر […]

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