2022/02/27 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية

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