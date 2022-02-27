2022/02/27 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال شخصين حاولا التسلل عبر الشريط الحدودي العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/27 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخصين حاولا التسلل عبر الشريط الحدودي العراقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخصين حاولا التسلل عبر الشريط الحدودي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).