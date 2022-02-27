بعد تطاولها على سلطة القضاء..نائب يعتبر إجراءات الحكومة “خطيرة جدا”

2022/02/27 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /خاص… اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل، الأحد، قيام جهات أمنية بمحاصرة سلطة القضاء ومحاولة التطاول على افرادها يمثل خطراً كبيرًا على البلد، فيما أشار الى أنه يمثل انحراف في عمل الحكومة الحالية.وقال عبد الجليل لوكالة /المعلومة/، إن “قيام الأجهزة الأمنية بتطويق رئاسة محكمة استئناف الكرخ من اجل خطف احد […]

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