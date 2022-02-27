القبض على 10 متهمين بالارهاب والـ”الدكة العشائرية” في بغداد

2022/02/27 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد، القبض على ارهابيين اثنين وفض نزاعات عشائرية واعتقال (٨) متهمين بالدكة العشائرية وبحوزتهم اسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت الخلية، في بيان تلقته / المعلومة /، إن “قوة من فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفرقة ومفرزة من مكتب استخبارات الطارمية بالتنسيق مع قسم استخبارات […]

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