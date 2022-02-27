بعد وضع القوات النووية الروسية بحالة التأهب.. واشنطن: تصعيد للنزاع بشكل غير مقبول

2022/02/27 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الاحد، أن قرار بوتين بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب يصعد النزاع بشكل غير مقبول.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات بلاده النووية بالتأهب رداً على تهديدات الناتو.

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