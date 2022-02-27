فض مشاجرتين واعتقال 8 من مفتعليها جنوبي بغداد

2022/02/27 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على ارهابيين اثنين وفض نزاعات عشائرية واعتقال مفتعليها، جنوبي العاصمة.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وبهدف فرضة سلطة القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي وملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين على القانون ومرتكبي الدكة العشائرية، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفرقة ومفرزة من مكتب استخبارات الطارمية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بالارهاب جاء ذلك خلال معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهما في منطقتي ( حي الفارس، الگشاشي) ضمن قاطع المسؤولية شمالي بغداد".

وأضافت، أن "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من فض مشاجرتين والقاء القبض على (8) متهمين هم اطراف النزاع بعد ان تمت اصابة احدهم بأطلاق نار في ساقهِ اثناء الشجار، كما ضبطت بحوزتهم أسلحة ضمن منطقتي (الزعفرانية، الجعارة/المدائن) جنوبي بغداد".

وأشارت الخلية، إلى "إحالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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