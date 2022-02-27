2022/02/27 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوغراف.. أبرز المراسيم الجمهورية التي أصدرها برهم صالح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/27 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف.. أبرز المراسيم الجمهورية التي أصدرها برهم صالح) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغراف.. أبرز المراسيم الجمهورية التي أصدرها برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).