عبدالملك الحوثي: البعض يحاول تزييف صورة كيان العدو كمحتل غاصب إلى صديق

2022/02/27 | 17:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد قائد حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك الحوثي، أن الإعلام المعادي والمطبع مع الكيان الاسرائيلي يحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني ومجاهديه وبأنهم يعملون لصالح ايران وليسوا أصحاب قضية، والبعض يحاول تزييف صورة كيان العدو كمحتل غاصب إلى صديق وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، “تتجلى […]

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