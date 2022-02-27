شرطة ميسان تكشف تفاصيل جريمة قتل صاحب معرض وتلقي القبض على المتهم

2022/02/27 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأحد، تفاصيل جريمة قتل حدثت بالقرب من أحد المطاعم في وقت سابق وسط مدينة العمارة، مؤكدة إلقاء القبض على المتهم بارتكابها.

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وأوضحت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 2022)، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام/ شعبة مكافحة إجرام حطين ومركز شرطة حطين بالاشتراك مع قوة من خلية الصقور، تمكنت وبجهود أمنية كبيرة، من اعتقال متهم بارتكاب جريمة القتل العمد بحق أحد أصحاب المعارض الخاصة ببيع وشراء السيارات، فيما أُجري له كشف الدلالة على محل ارتكاب الجريمة بحضور قائد شرطة المحافظة وقاضي محكمة جنايات ميسان وعدد من مدراء الأجهزة الامنية".

وأضافت المديرية أن "المتهم اعترف اثناء التحقيق انه حاول إيهام المجني عليه وإخباره بوجود سيارة للبيع طالباً منه التوجه لمكان تواجد السيارة، وأثناء ذلك ركب الجاني عجلة المجني عليه والتي يستقلها مع شقيقه، لغرض استدلالهما على منزله، وخلال ذلك قام بإشهار مسدسه وقتل سائق العجلة ومحاولاً كذلك قتل شقيقه، إلا أن الأخير تمكن من الترجل والنجاة بنفسه، بعد رفضهما تسليمه مبلغاً من المال".

وأشارت المديرية إلى "إحالة المتهم لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته وفق القانون".

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