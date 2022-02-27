2022/02/27 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهو تعبير يمكن أن يشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يرد على الغرب: وضع قوات الردع "النووية" في حالة التأهب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يرد على الغرب: وضع قوات الردع "النووية" في حالة التأهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).