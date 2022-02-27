الخارجية تعلن إجلاء ثلاثة طلبة عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا

2022/02/27 | 17:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إجلاء ثلاثة طلبة عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا.وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد الصحاف، للوكالة الرسمية، ان “ثلاثة طلبة عراقيين وصلوا إلى السفارة العراقية في رومانيا، بعد خروجهم من اوكرانيا”.

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