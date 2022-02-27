احدى الامهات الاوكرانيات تعلن عن رغبتها بالقتال

2022/02/27 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بينما يحاول الآلاف الفرار من أوكرانيا على وقع الغزو الروسي للبلاد، تعود الأم يوليا بيليوخ-كورنيتشوك من براغ إلى وطنها، للبقاء مع أولادها وحمايتهم، ورغبة في الانضمام إلى الجيش الأوكراني.تقول يوليا: “لدي طفلان، هما الآن في أوكرانيا، وأريد العودة إلى البلاد الآن.أريد أن أرى ولديّ.أريد أن أرى أرضي.بيتي.أريد السلام.[…]

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