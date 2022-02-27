أوكرانيا توافق على لقاء الروس على حدود بيلاروسيا

2022/02/27 | 17:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتصل بالرئيس الأوكراني، الأحد.

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