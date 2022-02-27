كامل زغير يهاجم بيتروفيتش: لن نسمح لأحد أن يمس المدرب العراقي

2022/02/27 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استنكر رئيس مجلس أندية مدينة الصدر كامل زغير، حديث المدرب السابق للمنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش وحديثة عن المدرب العراقي آمين فليب.وقال زغير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ما تحدث به بتروفيتش كلام لا يليق بالمدرب العراقي بشكل عام فنحن لم ولن نسمح أن يمس أحداً المدرب المحلي بكلمة او انتقاص”.يذكر ان […]

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