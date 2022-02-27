2022/02/27 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أوكرانيا: كييف تعرضت لقصف عنيف لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 17:19

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