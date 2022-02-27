2022/02/27 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن القدري، الأحد، أن إصدار رئيس الجمهورية برهم صالح عفوا خاصا بحق تاجر المخدرات يأتي ضمن الاتفاقيات بين التيار الصدري ومحافظ النجف للتخلي عن منصبه .وقال القدري لوكالة /المعلومة/، إن ” من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية برهم صالح إصدار عفو خاص عن قضايا أخرى، أما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يتحدث عن “صفقة سياسية” وراء العفو عن تاجر المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يتحدث عن “صفقة سياسية” وراء العفو عن تاجر المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).