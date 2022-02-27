أوكرانيا: كييف تشهد قصفاً غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية

2022/02/27 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن العاصمة “كييف” تشهد قصفاً غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أنها ما تزال تحت سيطرة القوات الاوكرانية.وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، إن “قدرة أوكرانيا على المقاومة عالية وأكثر مما كان يتصوره بوتين، حيث كانت قدرتها على التصدي عالية جدا وكبدت العدو خسائر كبيرة”.وأضاف […]

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