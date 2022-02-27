إيران.. شمخاني يتحدث مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري عن “العقبة الأكبر”

2022/02/27 | 17:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، “الدور المدمر” للولايات المتحدة في خلق أزمات إقليمية وعالمية بهدف “السيطرة على دول العالم ونهب ثرواتها”.وقال الأدميرال شمخاني في لقاء جمعه اليوم الأحد مع اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، في طهران والذين بحثا خلاله عن العلاقات الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والعالمية: “إن التواجد […]

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شمخاني يتحدث مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري عن “العقبة الأكبر” أولاً على الايام نيوز.

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