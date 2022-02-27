البرلمان العراقي ينهي جدل تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي - عاجل

2022/02/27 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق تحالف قوى الدولة، اليوم الاحد، على تحركات بعض القوى السياسية لخفض سعر صرف الدولار واعادته على مكان عليه سابقا، فيما اكدت ان خفض سعر الصرف سيؤدي الى انتكاسة مالية.

وقال عضو التحالف علي شداد الفارس في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان "الحكومة متمسكة بما اتخذه مجلس النواب في الدورة السابقة في موضوع سعر صرف الدولار"، لافتا الى ان "هناك مبررات ربما تكون منطقية وتكاد تكون قانونية لاداء الحكومة بان يبقى سعر الصرف على هذا المستوى وذلك للحفاظ وديمومة استمرارية دفع رواتب الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المتقاعدين وكذلك تأمين المخصصات المالية".

واضاف ان "وجهة تظر الحكومة ستناقش داخل البرلمان يوم غد الاثنين مع وزير المالية بشأن سعر صرف الدولار"، مستبعدا بـ"صدور قرار بخفض سعر صرف الدولار كونه يؤدي الى انتكاسة مالية تعجز بها الحكومة خلال العام الجاري على تجديد التزاماتها المالية سواء كان على مستوى توفير الرواتب و توفير المبالغ المالية للوزارات الخدمية وغيرها، بالاضافة صعوبة تسديد الديون المترتبة على الحكومة للمقاولين العراقيين الذين قاموا بتنفيذ المجموعة جملة كبيرة من المشاريع".

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