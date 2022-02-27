الآن.. اجتماع للتحالف الثلاثي في العاصمة بغداد

2022/02/27 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، أن اجتماعا للتحالف الثلاثي يعقد الآن في بغداد.

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وذكر بيان مقتضب للمكتب، تلقى"ناس" نسخة منه، (27 شباط 2022)، أن "اجتماعا للتحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) يعقد في بغداد".

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