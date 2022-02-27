خطيبة خاشقجي تريد جثته.. وتطلب

2022/02/27 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل وقُطعت أوصاله في إسطنبول التركية في أكتوبر 2018، متعلّقة بأمل تحقيق العدالة، داعيةً بلدها تركيا إلى عدم الاستسلام لإرادة التقرّب من الرياض.

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