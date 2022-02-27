نيويورك تايمز: الحرب في اوكرانيا كشفت عنصرية الغرب وامريكا تجاه اللاجئين

2022/02/27 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز انه وفي الوقت الذي قاومت فيه اوروبا استقبال اللاجئين من العراق وافغانستان وسوريا فتحت ابوابها الان امام اللاجئين الاوكرانيين الهاربين من الحرب حيث يقدر ان حوالي 10 آلالاف اوكراني غادروا منازلهم بالفعل وفقا لتقديرات الامم المتحدة .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، عن المتحدثة […]

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