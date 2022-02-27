صادقون: تأخير تشكيل الحكومة عثرة بطريق إقرار الموازنة

2022/02/27 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت كتلة الصادقون النيابية، الاحد، اهم اسباب تأخير اقرار موازنة عام 2022، موضحاً أن، تأخير تشكيل الحكومة هو تعثر جديد امام الموازنة المقبلة.وقالت النائبة عن الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “اقرار الموازنة مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الكتلة الاكبر والذهاب نحو الحكومة الجديدة”، مشيرة إلى أن “مباحثات تشكيل الحكومة الان […]

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