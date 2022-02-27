الكلداني لـ “بارزاني”: مستعدون أن نكون حلقة الوصل بين الفرقاء

2022/02/27 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حركة بابليون، اليوم الأحد، أنها على استعداد لتكون حلقة الوصل بين الفرقاء السياسيين، للخروج من الأزمة الراهنة في التي يشهدها العراق.هذه التصريحات جاءت على لسان رئيس الحركة ريان الكلداني، خلال لقاء جمعه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحضور نواب الحركة، حيث بحث الكلداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، “كيفية التوصل […]

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