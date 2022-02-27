غضب إثر حديث عنصري عن العراق عبر إحدى أشهر الشبكات الأمريكية

2022/02/27 | 17:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اضطر مراسل أجنبي كبير في شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية إلى الاعتذار إثر موجة غضب أثارها أثناء تغطية مباشرة للأحداث في أوكرانيا، حين وصفها بـ "المنطقة الأكثر تحضرًا" مقارنة بالعراق أو أفغانستان.

حصد حديث المراسل أكثر من 1.5 مليون مشاهدة وترافق مع ردود فعل غاضبة

وكان المراسل تشارلي داغاتا يتحدث من كييف في أوكرانيا عندما قال الجمعة إنّ أوكرانيا "ليست مكانًا يشهد نزاعًا محتدمًا منذ عقود مثل العراق أو أفغانستان".

وأضاف، "هذه مدينة متحضرة نسبيًا، أوروبية نسبيًا - يجب أن أختار هذه الكلمات بعناية أيضًا - حيث لا تتوقع ذلك أو تأمل في حدوث ذلك".

حديث مراسل الشبكة الأمريكية حقق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة في تويتر، وترافق مع ردود فعل غاضبة اتهمت داغاتا بـ "العنصرية".

وسارع المتفاعلون إلى التذكير بتاريخ العراق "مهد الحضارة"، والإشارة إلى أنّ أوكرانيا، بطبيعة الحال، ليست غريبة عن الحرب والصراع، حيث حدث ضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل أقل من عقد من الزمان.

وكتب مراسل صحيفة شيكاغو صن تايمز نادر عيسى تغريدة قال فيها، "إذا كانت هذه هي النسخة التي يختار فيها كلماته بعناية، كان البديل سيكون فقط: هؤلاء هم البيض المتحضرون وليسوا أشخاصًا بنيين غير متحضرين".

فيما كتبت الكاتب هند عامري عبر حسابها في تويتر، "يسمع نفسه يبدو عنصريًا، ويعترف بأنه يجب أن يكون حريصًا على إخفاء العنصرية، لكنه في نهاية المطاف غير قادر أو غير راغب في وقف العنصرية بالفعل".

وأصدر داغاتا اعتذارًا على شبكة البث الإذاعي السبت، بعد أن انتشرت تعليقاته وسرعان ما أدينت باعتبارها عنصرية وغير دقيقة تاريخيًا.

وقال، "لقد تحدثت بطريقة أندم عليها، ولهذا أنا آسف"، مبينًا أنّه "حاول أن ينقل أن أوكرانيا لم تشهد هذا الحجم من الحرب في السنوات الأخيرة خلافا للدول الأخرى".

وأضاف، "لا يجب عليك أبدًا مقارنة الصراعات على أي حال، كل واحد هو فريد من نوعه ...



لقد استخدمت اختيارًا سيئًا للكلمات وأعتذر عن أي مخالفة قد أكون سببتها".

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مصدر الفيديو: CXYrbCCErSo

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