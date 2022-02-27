كربلاء المقدسة تحتضن اجتماع قيادات ثورة العشرين

2022/02/27 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت مدينة كربلاء المقدسة قبل

انطلاق الثورة اجتماعات تشاورية ضمت

شخصيات سياسية ودينية عراقية كانت تسعى

للخلاص من براثن الاحتلال البريطاني

الجاثم على صدور الشعب.

وذكر الكاتب سلمان ال طعمة في اصدار

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