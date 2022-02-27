العراق.. تعليمات جديدة للسفر الى لبنان

2022/02/27 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم

الاحد، عن تعليمات جديدة للمسافرين

الراغبين بالسفر على متن طائراتها إلى

لبنان.

وجاء في بيان لها اليوم "نود أن نعلمكم

بالتعليمات الجديدة الصادرة عن

المديرية العامة لل

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