نادال يتغلب على نوري بمجموعتين دون رد ويتوج بلقب اكابولكو

2022/02/27 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج الإسباني رافايل نادال بلقب بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس، بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون رد.

المباراة كانت عامرة بالاثارة والندية، حيث كانت المجموعة الأولى سجالاً بين النجميين، لكن خبرة نادال حسمتها في النهاية وبواقع ستة لأربعة، وفي المجموعة الثانية حاول الشاب البريطاني العودة في المباراة لكنه وجد الماتدور بالمرصاد، لتنتهي المجموعة الثانية بواقع سته لاربعة إيضاً، ليحرز النجم الإسباني اللقب الثالث توالياً مع بداية الموسم الجديد.

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