بدء اجتماع التحالف الثلاثي في العاصمة بغداد

2022/02/27 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء اجتماع التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي) في بغداد

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