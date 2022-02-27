2022/02/27 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة، 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2544 شخصاً للشفاء”.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة بكورونا 15 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 29359”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 15 وفاة و945 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 15 وفاة و945 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).