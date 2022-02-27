إدارة الطلبة تكافئ لاعبي الانيق

2022/02/27 | 18:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الطلبة الرياضي، تخصيص مكافأة للاعبي الفريق الاول بكرة القدم عقب الفوز على الزوراء في دوري الكرة الممتاز.وقال مدير اعلام النادي احمد الحكيم في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “إدارة نادي الطلبة قررت تخصيص مكافأة مالية للاعبي الفريق الاول بكرة القدم عقب الفوز على الزوراء في دوري الكرة الممتاز”.واوضح أن […]

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