رسميا.. العراق يواجه الامارات في تصفيات مونديال 2022 ببغداد

2022/02/27 | 18:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.يشار الى ان العراق تنتظره الـمـبـاراتـين المقبلتين أمام الإمـارات وسوريا في 24 وو29 من الشهر نفسه برسم التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، مع إمكانية إقامة مباراة […]

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العراق يواجه الامارات في تصفيات مونديال 2022 ببغداد أولاً على الايام نيوز.

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