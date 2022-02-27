وزير الرياضة: مواجهة العراق والامارات ستقام في بغداد

2022/02/27 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، ان مواجهة العراق والامارات ستقام في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة احمد الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تمت الحصول رسميا على موافقة الاتحاد الدولي ( الفيفا) على إقامة مباراة منتخبنا العراقي و الإمارات ضمن مباريات تصفيات كأس العالم في الـ24 من آذار الشهر المقبل في ملعب المدينة في بغداد".

هذا وفاتح الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاتحاد الدولي فيفا من اجل اقامة مباراة العراق والامارات المقبلة في بغداد او البصرة او اية محافظة اخرى، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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