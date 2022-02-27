الأمن الوطني يعلن نجاح خطة الجهاز الاستخبارية الخاصة بتأمين زيارة الامام الكاظم

2022/02/27 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، نجاح خطة الجهاز الاستخبارية الخاصة بتأمين زيارة الامام الكاظم ( عليه السلام ).

وقال رئيس الجهاز حميد الشطري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ضباط ومنتسبي الجهاز نجحوا بالتعاون مع الأجهزة الامنية كافة بتأمين محاور سير الزائرين لأداء زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام ) في ذكرى استشهاده من دون تسجيل خروقات أمنية تذكر".

وأكد الشطري أنَّ "مفارز الجهاز اشتركت وبالتنسيق مع قيادتي العمليات المشتركة وبغداد بخطة الإنتشار والمراقبة وتنفيذ العمليات الإستباقية في مختلف المناطق لتأمين خطوط سير الزائرين وعدم إعطاء فرصة لتهديد أمن الزائرين".

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