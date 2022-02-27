درجال: المنتخب العراقي سيخوض مباراته مع الإمارات في ملعب ’المدينة’ ببغداد

2022/02/27 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الاحد، ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة.

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وقال درجال في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 2022)، ان "منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢".

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