نسبة الاصابات بكورونا في العراق مستقرة عند 8%

2022/02/27 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان أنها “سجلت 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2544 شخصاً للشفاء”.وجاء عدد الاصابات المسجل باجراء 11207 فحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 8%، وهي مستقرة منذ يومين.وأضاف البيان، […]

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