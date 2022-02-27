الغرب يعزل بنوكا روسية عن نظام سويفت المالي ويجمد أرصدة البنك المركزي الروسي

2022/02/27 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

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تتواصل الاتصالات الدولية بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا وسط توجّه أوروبي لعزل روسيا دبلوماسيا وماليا.

وقررت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، عزل بنوك روسية عن نظام سويفت العالمي لتحويل الأموال، في تصعيد للعقوبات الغربية على روسيا.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على شلّ قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل آلته الحربية, وسيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته.

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